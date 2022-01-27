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Дания выведет своих военных из Мали

Дания выведет своих военных из Мали
Архивное фото
Фото: Benoit De Freine/Photonews via Getty Images

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Власти Дании приняли решение вывести своих военнослужащих с территории Мали после того, как находящиеся там у власти военные потребовали этого, сообщил глава датского МИД Йеппе Кофод.

"Военные, которые находятся у власти, направили ясное послание, в котором оно подтвердило, что Дании больше на рады в Мали", - приводят европейские СМИ слова министра.

"Мы решили вывести наших военных", - добавил министр.

Европейские СМИ отмечают, что речь идет о примерно 100 датских военнослужащих.

Ранее в январе шведские власти также объявили о решении вывести в 2022 году свои войска их Мали, принимая во внимание утверждения ряда западных стран о прибыли наемников из ЧВК "Вагнер" в эту страну.

Обострение ситуации вокруг Мали началось с переворота в 2020 году, после которого страны Западной Африки закрыли границы, разорвали дипломатические отношения и ввели экономические санкции против страны, которые поддержали США и Франция.

Ранее в ЕС заявляли, что обеспокоены присутствием частной военной компании "Вагнер" в странах Африки и разрабатывают стратегическую концепцию против подобных средств "гибридной" политики.

Дания Мали

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