Малийские военные арестовали временного президента и премьер-министра

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Мали военные арестовали в понедельник временного президента страны Ба Ндау и главу правительства Моктара Уана. Их доставили на военную базу Кати около Бамако, сообщает Associated Press.

Переходное правительство ушло в отставку в мае, и временный президент поручил главе кабмина сформировать новое правительство. О том, что новый кабмин сформирован, стало известно в понедельник. В его состав не вошли министр внутренней безопасности Модибо Коне и министр обороны Садио Камара. Никаких причин для их исключения не приводилось, но этот шаг символизировал усиление разногласий внутри переходного правительства. Арест временного президента и премьера возможно стал реакцией на обнародованный ранее состав нового правительства.

Посольство США в столице Мали, между тем, заявило, что получило "сообщения об усилении военной активности в Бамако" и призвало американцев в Бамако ограничить свои передвижения. На улицах с вечера начались беспорядки.

Ранее президент страны Ибрагим Бубакар Кейта ушел в отставку под давлением военных. Официальное заявление об уходе было показано по национальному телевидению. Кейта заявил, что "не хочет проливать кровь, чтобы остаться на своем посту".

Политические события понедельника поставили под угрозу демократию в Мали, которая борется с исламским мятежом, получившим власть после очередного военного переворота в 2012 году, когда исламские экстремисты взяли под свой контроль крупные города на севере страны. Только военная интервенция 2013 года во главе с бывшей колониальной державой Францией вытеснила экстремистов из этих городов. Франция и ООН продолжают борьбу с экстремистскими повстанцами, которые регулярно совершают нападения.