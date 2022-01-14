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Швеция выведет военных из Мали из-за присутствия в стране "вагнеровцев"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Правительство Швеции из-за прибытия в Мали бойцов ЧВК "Вагнер", решило отказаться от участия в контртеррористической миссии Takuba и в течение 2022 года вывести участвующих в ней военных из этой страны, сказала журналистам во Франции глава МИД Швеции Анн Линде.

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По той же причине шведская сторона пересмотрит участие и в миротворческой миссии ООН в этой стране. Пока, по словам министра, этот вопрос остается открытым.

"Мы знаем, что там есть ЧВК "Вагнер"... и если у них будет больше влияния, то для нас не будет представляться возможным продолжать действовать с таким большим количеством войск", - объяснила она.

В 2020 году парламент Швеции разрешил отправить в Мали до 150 военнослужащих для участия в операции Takuba, а в миссии ООН задействованы около 250 шведских военных. Ситуацию в Мали парламент снова обсудит в феврале, сказала Линде.

Миссия Takuba частично продолжила контртеррористическую операцию ВС Франции в Сахель. В Takuba участвуют военные и логистические мощности 14 европейских стран, которые помогают малийским силовикам в борьбе с вооруженными исламистами. В Париже уже подтвердили, что некоторые страны-участницы Takuba заявили о беспокойстве в связи с прибытием в Мали сил ЧВК "Вагнер". Франция и США не раз высказывались против появления в Мали вагнеровцев.

13 января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал свершившимся фактом присутствие в Мали частной военной компании "Вагнер". При этом высокопоставленный источник "Интерфакса" на Смоленской площади заявил, что в российском правительстве не знают, сколько вагнеровцев может находиться сейчас в Мали и после распада СССР россияне не обязаны становиться на консульский учет за границей. Он также сказал, что государство не причастно к деятельности "Вагнера", это частная кампания и при капитализме "каждый зарабатывает, как может".

Обострение ситуации вокруг Мали началось с переворота в 2020 году, после которого страны Западной Африки закрыли границы, разорвали дипломатические отношения и ввели экономические санкции против страны, которые поддержали США и Франция.

ЕС ранее ввел санкции в отношении ЧВК "Вагнер" и ряда связанных с ней лиц и организаций.

Мали Швеция Анн Линде ЧВК Вагнер Франция

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