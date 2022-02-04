Премьер-министр Мали попал под санкции Евросоюза

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил о введении санкций против пяти чиновников переходного правительства Мали, пришедшего к власти в результате военного переворота. В частности, под санкции попал премьер-министр Шогель Кокалла Майга.

Санкции против них ввели за "действия, препятствующие успешному осуществлению переходного политического процесса в Мали и подрывающие его", говорится в коммюнике Совета.

Всем пятерым запрещено въезжать на территорию ЕС или пересекать ее транзитом, их счета в ЕС будут заморожены, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства напрямую или косвенно.

"ЕС по-прежнему поддерживает народ Сахеля и подтверждает свою полную приверженность строгому соблюдению законности, прав человека и международного гуманитарного права в Мали", - заявил Совет ЕС.

Переворот в Мали произошел 24 мая 2021 года, Европейский совет уже тогда решительно осудил это событие. Совбез ООН 29 июня принял резолюцию 2584 (2021), в которой осудил переворот и призвал все малийские стороны содействовать полному политическому переходу и передаче власти избранным гражданским властям в течение 18-месячного переходного периода. СБ ООН также призвал переходное правительство Мали провести свободные и справедливые президентские выборы и выборы в законодательные органы.

Переходное правительство Мали решило провести выборы в конце декабря 2025 года.