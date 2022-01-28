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США обсудят "угрожающее поведение" РФ в отношении Украины на заседании Совбеза ООН

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Заседание Совбеза ООН, посвященное наращиванию российских войск на границе с Украиной и в Белоруссии, пройдет в понедельник, сообщила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Сегодня, после нескольких недель тесных консультаций с Украиной и партнерами в Совете Безопасности, Соединенные Штаты созвали открытое заседание Совета Безопасности для обсуждения вопроса, имеющего решающее значение для международного мира и безопасности: угрожающее поведение России в отношении Украины и наращивание российских войск на границах Украины и в Белоруссии", - говорится в заявлении постпреда США.

По ее словам, члены СБ ООН должны "тщательно изучить факты и рассмотреть, что поставлено на карту для Украины, для России, для Европы, а также для основных обязательств и принципов международного порядка в случае дальнейшего вторжения России на Украину".

"Сейчас необходимо полное внимание Совета, и мы с нетерпением ожидаем прямого и целенаправленного обсуждения в понедельник", - заключила Томас-Гринфилд.

США Россия Совбез ООН

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