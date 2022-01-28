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В ДНР заявили, что Киев продолжает наращивать группировку войск в Донбассе

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Киев перебрасывает к линии соприкосновения в Донбассе самые боеспособные подразделения для возможных наступательных действий, заявили в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Продолжается наращивание группировки войск украинской армии в зоне так называемой Операции объединенных сил", - сказал журналистам в пятницу представитель НМ ДНР Эдуард Басурин.

Ссылаясь на данные разведки, Басурин отметил, что в ближайшее время командование ВСУ "планирует перебросить в Донбасс еще три бригады - 72-ю отдельную механизированную, 10-ю отдельную горно-штурмовую и 80-ю десантно-штурмовую".

"Эти бригады считаются на сегодняшний день наиболее боеготовыми в украинской армии и способными провести наступательные действия", - добавил он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин оценил вероятность начала активных боевых действий в Донбассе выше 60% и привел в режим повышенной готовности спецслужбы республики для предотвращения возможных диверсий.

ДНР Донбасс Украина Эдуард Басурин

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