Глава ДНР счел, что вероятность нового конфликта в Донбассе выше 60%

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Пока резкого увеличения числа обстрелов в Донбассе не наблюдается, но вероятность нового конфликта выше 60%, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Сложно прогнозировать, потому что может произойти все что угодно. Я бы оценил такую вероятность выше 60%", - сказал Пушилин во вторник в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК), отвечая на соответствующий вопрос.

Несмотря на это, по его словам, "резкого увеличения числа обстрелов и разрушения инфраструктуры пока не наблюдается".