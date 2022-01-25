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Глава ДНР счел, что вероятность нового конфликта в Донбассе выше 60%

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Пока резкого увеличения числа обстрелов в Донбассе не наблюдается, но вероятность нового конфликта выше 60%, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

В миреРазведка ДНР сообщила о подготовке Украиной боевых действий в ДонбассеЧитать подробнее

"Сложно прогнозировать, потому что может произойти все что угодно. Я бы оценил такую вероятность выше 60%", - сказал Пушилин во вторник в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК), отвечая на соответствующий вопрос.

Несмотря на это, по его словам, "резкого увеличения числа обстрелов и разрушения инфраструктуры пока не наблюдается".

ДНР Украина Денис Пушилин

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