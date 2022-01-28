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Киев насчитал около 112 тыс. военных РФ на границе с Украиной

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - На границе с Украиной находятся около 112 тыс. военных РФ, а вместе с морской и авиационной компонентой их число достигает около 130 тыс., сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"В апреле прошлого года боевой компонент, который стягивала Россия, составлял 126 тыс. лиц. Итак, количество тогда и сейчас соизмеримо. Несоизмерима реакция", - сказал Резников во время "часа вопросов к правительству" в Верховной раде в пятницу.

Министр обороны заявил, что Россия стянула на 300 танков больше, чем весной, но количество современных противотанковых средств, которые сегодня есть у украинских военных, в частности "Стугна", "Корсар", Javelin, NLAW, на порядок больше, чем количество потенциальных мишеней.

Кроме того, Резников обратил внимание на то, что наблюдается переход шести больших десантных кораблей с Северного и Балтийского флотов РФ, которые вошли в Средиземное море и могут войти в Черное море.

"Мы знаем, какие подразделения морской пехоты находятся у них на борту, и еще лучше об этом знает авианосная группа военно-морского флота США", - добавил Резников.

Он также заявил, что сегодня не наблюдается никаких действий военного характера, которые бы заметно отличались от того, что происходило прошлой весной.

"Единственное отличие в военном плане, за которым мы внимательно следим, это ситуация в Беларуси. Что кардинально отличается - это интенсивность гибридных мероприятий, в первую очередь информационных, а также влияние этих мероприятий на макроэкономическую ситуацию", - сказал Резников

Он подчеркнул, что украинская разведка, он лично и главнокомандующий Вооруженных сил Украины находятся в постоянном контакте с международными партнерами. "Мы владеем всей полнотой информации и в некоторых моментах уточняем данные наших иностранных коллег", - уточнил Резников.

Кроме того, глава украинского Минобороны сообщил, что количество полученной Киевом помощи от партнеров более оптимистичное, чем то, что звучало в средствах массовой информации.

"Точную цифру полученного в качестве помощи я озвучивать не могу", - отметил Резников.

Министр обороны поблагодарил США, Великобританию, Канаду, Швецию, Данию, Литву, Латвию, Эстонию, Чехию, Нидерланды, Испанию, Польшу, Турцию, руководство ЕС, Японию, премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича лично за его позицию.

Украина Алексей Резников

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