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Merck заявила об эффективности своего лекарства при "омикроне"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Фармацевтическая компания Merck заявила, что ее препарат для лечения коронавируса молнупиравир в ходе доклинических испытаний продемонстрировал эффективность от штамма COVID-19 "омикрон".

"Merck и компания Ridgeback Biotherapeutics (партнер Merck - ИФ) сегодня объявили данные шести доклинических испытаний, которые показали, что молнупиравир - экспериментальный противовирусный пероральный препарат от COVID-19 - активно действует против варианта SARS-CoV-2 "омикрон" в лабораторных условиях", - говорится в пресс-релизе.

Речь идет о лабораторных исследованиях, которые самостоятельно провели ученые в институтах шести стран - Бельгии, Чехии, Германии, Польши, Нидерландов и США. Исследование проводилось на основе клеточного анализа для оценки противовирусной активности молнупиравира и других веществ, действующих на COVID-19 и его штаммы, в том числе на "омикрон".

Теперь эффективность препарата в лечении заболевания, вызванного "омикроном", проверят и в ходе клинических испытаний.

Merck разработала молнупиравир в сотрудничестве с компанией Ridgeback Biotherapeutics. Применение этого лекарства в капсулах уже одобрили в 10 странах, в том числе в США, Великобритании и Японии. Вв ноябре прошлого года применение этого лекарства рекомендовало Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

Производитель лекарства подал заявки на экстренное разрешение применения молнупиравира после исследования, которое показало, что препарат на 50% снижает риск госпитализации пациентов с COVID-19. Однако позднее опубликовали обновленные данные по препарату, которые показали меньшую эффективность препарата. Согласно им, молнупиравир на 30% сокращает число госпитализаций.

Merck Ridgeback Biotherapeutics США Бельгия ЕМА коронавирус

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