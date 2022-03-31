В список жизненно важных лекарств включен препарат от COVID молнупиравир

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Правительство расширило перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и включило в него лекарство от COVID-19 молнупиравир. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Также для противовирусного препарата фавипиравир, уже внесенного в перечень, добавлены три дополнительные лекарственные формы - порошок, концентрат, лиофилизат.

Сейчас в перечне ЖНВЛП больше 800 лекарств.

"Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются государством. Такие препараты применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", - напомнили в пресс-службе. Лекарства из списка бесплатно выдаются льготникам по рецепту лечащего врача.