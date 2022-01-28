Финляндия и Швеция попросили НАТО не соглашаться с предложением РФ о нерасширении

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Финляндия и Швеция в настоящее время не стремятся вступать в НАТО, но попросили альянс не соглашаться с предложением России о нерасширении, заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы никогда не будем заставлять страны становиться членами НАТО, но мы будем уважать суверенные решения этих стран на самоопределение", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Столтенберг привел в этом контексте пример: "Недавно я говорил с президентом Финляндии и премьер-министром Швеции. Они на данный момент не стремятся в НАТО, но они посоветовали нам не подписывать документ, который Россия хочет, чтобы мы подписали. Который закроет эти двери. Страны хотят оставить за собой право решать собственное будущее".

Ранее Столтенберг отмечал, что если Финляндия и Швеция подадут заявки о вступлении в НАТО, процесс их приема в альянс может быть очень быстрым, поскольку они близки к НАТО во всех аспектах.

Разговоры о возможности присоединения этих двух стран к НАТО активизировались в последние недели на фоне требований Москвы о дальнейшем нерасширении НАТО. Так, президент Финляндии Саули Ниинистё c декабря несколько раз напоминал, что у его страны есть право подать заявку о вступлении в НАТО, хотя пока таких планов нет. Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявлял, что требования России о гарантиях в сфере безопасности принять нельзя без того, чтобы поступиться собственным суверенитетом, и добавил, что шведская армия продолжит сотрудничать с НАТО.