Финляндия заявила о готовности подать заявку в НАТО

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила в среду в парламенте, что правительство готово подать заявку на вступление в НАТО, сообщает портал телерадиовещания Yle .

"Угроза большой войны сейчас реальнее, чем когда-либо за долгие годы. (...) Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности", - передал портал ее слова.

Парламент в течение трех часов обсуждал вопросы внешней политики и политики безопасности.