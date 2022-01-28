СМИ сообщили о намерении США провести 31 января заседание СБ ООН по Украине

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине пройдет в понедельник, несмотря на нежелание России, передает в пятницу агентство Bloomberg слова американского чиновника высокого ранга.

По сообщениям агентства, в США полагают, что заседание станет возможностью для России объяснить свои действия на границе с Украиной и дать понять, видит ли она путь для дипломатического решения проблемы.

Ранее западные СМИ сообщали, что Россия может созвать голосование, чтобы предотвратить заседание совета по данной теме.

"Я не могу припомнить другой случай, когда член Совета Безопасности предлагал обсудить свои собственные необоснованные обвинения и предположения как угрозу международному порядку от кого-то еще. Надеюсь, коллеги по СБ ООН не поддержат этот очевидный пиар-ход, постыдный для репутации Совета Безопасности ООН", - написал в своем твиттере в пятницу заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Страны Запада обеспокоены наращиванием и передвижением российских войск у границы с Украиной. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Россия неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.