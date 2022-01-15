США могут инициировать рассмотрение украинского вопроса в СБ ООН при обострении ситуации

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты рассматривают возможность вынесения украинского вопроса в Совет безопасности ООН в случае обострения ситуации по вине России, пишет издание Foreign Policy со ссылкой на свои источники.

Издание пишет, хотя "Соединенные Штаты мало что могут сделать в ООН, чтобы заставить Россию, которая обладает в Совете Безопасности правом вето, отказаться от вторжения на Украину", тем не менее президент Джо Байден надеется "за счет публичного противостояния с Россией в СБ ООН" привлечь к проблеме внимание мировой общественности.

Байден также хотел бы таким образом "продемонстрировать дипломатическую изоляцию России и, если возможно, вбить клин между Россией и ее самым могущественным союзником - Китаем", учитывая тот факт, что КНР постоянно выступает в ООН в защиту территориального суверенитета государств мира, отмечает журнал.

Автор публикации ссылается на высокопоставленного американского чиновника, который сообщил, что США "уже информировали ключевых союзников в Европе и в Совете Безопасности ООН о российской военной деятельности и готовились к потенциальному публичному противостоянию".

Чиновник заявил, что военная угроза России наносит удар "в сердце Устава ООН".

"Есть смысл привлечь внимание к кризису. Это продемонстрировало бы, насколько изолирована Россия в Совете Безопасности и на мировой арене", - добавил источник издания.

Ранее на этой неделе сенаторы-демократы, у которых большинство в сенате, подготовили и представили законопроект, предусматривающий санкции против России в случае ее нападения на Украину. Он предусматривает персональные санкции против первых лиц государства и высокопоставленных военных, а также меры против российских банков и госдолга, санкции против владельцев сырьевых компаний и газопровода "Северный поток 2".

После этого сенатор-республиканец Марк Рубио представил новый законопроект о персональных санкциях в отношении президента России Владимира Путина и об экономических мерах на случай, если российские войска вторгнутся на Украину.

На этой неделе между США и Россией состоялась серия встреч в Европе, во время которых обсуждались вопросы безопасности. Эти переговоры прошли на фоне напряженности, возникшей из-за обеспокоенности Запада в связи с передвижением российских войск у границы Украины. Страны Запада считают, что Россия может планировать вторжение на Украину. Россия заявляла, что не планирует подобное вторжение.