Постпредство РФ заявило о деструктивной позиции США в ООН по Украине

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Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в Организации объединенных наций (ООН) занимают деструктивную позицию по украинской проблеме, распространяя ложные сведения и раздувая русофобию, заявило постпредство РФ при всемирной организации.

"В качестве яркого примера деструктивной линии США, когда вместо диалога и поиска точек соприкосновения оглашается заангажированная и не имеющая ничего общего с реальностью позиция, выступает раскручиваемая Вашингтоном истерия вокруг Украины", - говорится в опубликованном пресс-релизе российского представительства.

По мнению российского постпредства, американские представители не только не демонстрируют поддержку резолюции Совбеза ООН, утвердившую Минские соглашения, но и "предпочитают распространять откровенную ложь".

Российская миссия добавила, что американцы "культивируют русофобию среди своих граждан и государств-единомышленников", выдвигая в качестве первопричины обострения ситуации российские войска на границе с Украиной, но "забывают уточнить, что речь идет о российских силах на российской территории".

"Это контрастирует с американским и натовским вооружением и бесчисленными советниками, наводнившими Украину и некоторые другие близкие к российским границам государства. Нет объяснений и тому, что делает вблизи российских берегов американский флот, усиливающий напряженность в черноморском районе", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, российское постпредство считает, что США, заявляя об успешном сдерживании роста влияния России и Китая, злоупотребляют статусом страны пребывания штаб-квартиры ООН.

"Как мы видим, США при реализации своего курса на "сдерживание" России не гнушаются откровенных злоупотреблений статусом государства пребывания штаб-квартиры ООН в нарушение применимых норм международного права", - сказано в документе.

Приводя примеры таких злоупотреблений со стороны Вашингтона, российское представительство заявляет, что США "искусственно создают визовые сложности" для российских делегаций, отказывая им в визах или выдавая их в последний момент. Также в пресс-релизе упоминается ситуация "с грабительским захватом США российской дипломатической собственности".

Страны Запада обеспокоены наращиванием и передвижением российских войск у границы с Украиной. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Россия неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.