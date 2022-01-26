Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:40Заразились
на 25.01В России 11 241 109+67 809В мире 354 959 680+3 581 565

Постпредство РФ заявило о деструктивной позиции США в ООН по Украине

Постпредство РФ заявило о деструктивной позиции США в ООН по Украине
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в Организации объединенных наций (ООН) занимают деструктивную позицию по украинской проблеме, распространяя ложные сведения и раздувая русофобию, заявило постпредство РФ при всемирной организации.

"В качестве яркого примера деструктивной линии США, когда вместо диалога и поиска точек соприкосновения оглашается заангажированная и не имеющая ничего общего с реальностью позиция, выступает раскручиваемая Вашингтоном истерия вокруг Украины", - говорится в опубликованном пресс-релизе российского представительства.

По мнению российского постпредства, американские представители не только не демонстрируют поддержку резолюции Совбеза ООН, утвердившую Минские соглашения, но и "предпочитают распространять откровенную ложь".

Российская миссия добавила, что американцы "культивируют русофобию среди своих граждан и государств-единомышленников", выдвигая в качестве первопричины обострения ситуации российские войска на границе с Украиной, но "забывают уточнить, что речь идет о российских силах на российской территории".

"Это контрастирует с американским и натовским вооружением и бесчисленными советниками, наводнившими Украину и некоторые другие близкие к российским границам государства. Нет объяснений и тому, что делает вблизи российских берегов американский флот, усиливающий напряженность в черноморском районе", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, российское постпредство считает, что США, заявляя об успешном сдерживании роста влияния России и Китая, злоупотребляют статусом страны пребывания штаб-квартиры ООН.

"Как мы видим, США при реализации своего курса на "сдерживание" России не гнушаются откровенных злоупотреблений статусом государства пребывания штаб-квартиры ООН в нарушение применимых норм международного права", - сказано в документе.

Приводя примеры таких злоупотреблений со стороны Вашингтона, российское представительство заявляет, что США "искусственно создают визовые сложности" для российских делегаций, отказывая им в визах или выдавая их в последний момент. Также в пресс-релизе упоминается ситуация "с грабительским захватом США российской дипломатической собственности".

Страны Запада обеспокоены наращиванием и передвижением российских войск у границы с Украиной. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Россия неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.

США Россия Украина ООН

Новости по теме

Новости

Bloomberg сообщил о попытках ФРГ исключить энергетический сектор из санкций против РФ

Байден допустил санкции лично против Путина в случае вторжения РФ на Украину

Байден допустил санкции лично против Путина в случае вторжения РФ на Украину

США думают над санкциями, которые ударили бы по рублю и положению РФ на рынках

Белый дом заявил, что Байден не собирается отправлять войска на Украину

Псаки не согласна с мнением Киева о невозможности наступления РФ на Украину

Столтенберг заявил, что НАТО не планирует размещать войска на Украине

Столтенберг заявил, что НАТО не планирует размещать войска на Украине

Генсек НАТО обещает на этой неделе направить РФ предложения по безопасности

Канада объявила об эвакуации членов семей сотрудников посольства на Украине

Канада объявила об эвакуации членов семей сотрудников посольства на Украине

Meta объявила о создании суперкомпьютера, который станет самым быстрым в мире

Meta объявила о создании суперкомпьютера, который станет самым быстрым в мире

Кремль прокомментировал возможность размещения военных баз на Кубе

Кремль прокомментировал возможность размещения военных баз на Кубе
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });