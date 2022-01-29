Президент Украины призвал журналистов "подбирать слова, чтобы не навредить"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с иностранными журналистами призвал не нагнетать панику и "подбирать слова, чтоб не навредить" в случае возможного полномасштабного российского вторжения в страну.

"Иностранные журналисты, прибывшие сегодня в Киев, могли убедиться, что на улицах наших мирных городов спокойно - нет паники, танков или мобилизации. В такое непростое время очень важно подбирать слова, чтобы не навредить", - написал Зеленский в телеграм-канале.

Он отметил, что Украина ожидает от международных партнеров поддержки и прежде всего личного присутствия, безопасности, инвестиций и усиления экономической устойчивости. Зеленский убежден, что "вместе мы сохраним мир и заставим пушки молчать".

До этого украинский президент назвал ошибкой эвакуацию сотрудников посольств ряда стран из Украины на фоне информации об эскалации ситуации со стороны РФ вблизи украинских границ. Так президент Украины ответил на вопрос, считает ли он ошибкой, что посольства Великобритании и США вывезли свой персонал из страны на минувшей неделе. Зеленский привел пример Греции, у которой работает дипломатический корпус в Мариуполе Донецкой области, и сообщил, что "греки никого не забрали".

"Я не сравниваю страны, я просто хочу сказать, что это такой важный сигнал... Я считаю, что посольские работники и дипломаты должны быть здесь. Это капитаны дипломатии, представители своих государств, и мы знаем, что капитаны последними покидают корабль. А я считаю, что у нас не "Титаник". Украина идет вперед", - подчеркнул он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Запад стремится к провокации в ситуации вокруг Украины, чтобы Киев сорвался на военные действия на Донбассе. Министр иностранных дел России убежден, что, приняв решение об эвакуации из Киева семей дипломатов, "Запад, конечно, нагнетает истерику".

Страны Запада обеспокоены наращиванием и передвижением российских войск у границы с Украиной. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Россия неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.