Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:56Заразились
на 31.01В России 11 861 077+124 070В мире 374 686 907+2 133 507

Украинский премьер заявил об оттоке нерезидентов из украинских ценных бумаг

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что из-за напряжения и эскалации ситуации наблюдается выход нерезидентов из украинских ценных бумаг.

"Эта эскалация агрессии и особое внимание к этому вопросу повлияли и влияют на экономическую ситуацию в Украине. (...) на протяжении января есть наблюдения о выходе нерезидентов из украинских ценных бумаг, мы видим давление на валютный курс. Все эти вещи обусловлены единым фактором - напряжение и эскалация со стороны России", - сказал он в Киеве на совместном брифинге с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

В правительстве Украины просчитывают возможные потери от эскалации и волнений на валютном рынке.

В то же время премьер подчеркнул, что макрофинансовая помощь Европейского союза и программы экономической поддержки от США будет содействовать тому, что выполнение и наполнение бюджета Украины в 2022 году будут выполняться, и ситуация будет стабилизирована.

В свою очередь Домбровскис подчеркнул, что такая быстрая макрофинансовая поддержка от Евросоюза как раз связана с тем, чтобы дать сигнал инвесторам, которые выходят из Украины, что ЕС будет продолжать всесторонне поддерживать Украину.

Украина Денис Шмыгаль Еврокомиссия Валдис Домбровскис США Евросоюз

Новости по теме

Новости

"Онэксим" продаст структуре "Росатома" 82,47% акций "Квадры"

"Онэксим" продаст структуре "Росатома" 82,47% акций "Квадры"

YouTube разблокировал каналы "Русского Радио" и группы "Земляне"

YouTube разблокировал каналы "Русского Радио" и группы "Земляне"

Февраль начинается с увеличения прокачки газа "Газпрома" через Украину

Февраль начинается с увеличения прокачки газа "Газпрома" через Украину

Суд подтвердил штраф в 1,3 млрд рублей для Booking.com от ФАС

Объем IPO в мире упал в начале 2022 года из-за распродажи на рынках акций

Аналитики ожидают снижения дивиденда на "преф" "Сургутнефтегаза" до 4,5 руб. Обзор

Аналитики ожидают снижения дивиденда на "преф" "Сургутнефтегаза" до 4,5 руб. Обзор

Бензин Аи-92 на заправках Москвы подешевел впервые с сентября

Сельхозпроизводители РФ с начала года повысили цену на сырое молоко на 2,8%

Минсельхоз допустил возможность роста цен на молочную продукцию

Минсельхоз допустил возможность роста цен на молочную продукцию

МЭА на основе устаревших данных упрекнуло "Газпром" в добыче ниже возможностей

МЭА на основе устаревших данных упрекнуло "Газпром" в добыче ниже возможностей
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });