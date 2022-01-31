Украинский премьер заявил об оттоке нерезидентов из украинских ценных бумаг

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что из-за напряжения и эскалации ситуации наблюдается выход нерезидентов из украинских ценных бумаг.

"Эта эскалация агрессии и особое внимание к этому вопросу повлияли и влияют на экономическую ситуацию в Украине. (...) на протяжении января есть наблюдения о выходе нерезидентов из украинских ценных бумаг, мы видим давление на валютный курс. Все эти вещи обусловлены единым фактором - напряжение и эскалация со стороны России", - сказал он в Киеве на совместном брифинге с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

В правительстве Украины просчитывают возможные потери от эскалации и волнений на валютном рынке.

В то же время премьер подчеркнул, что макрофинансовая помощь Европейского союза и программы экономической поддержки от США будет содействовать тому, что выполнение и наполнение бюджета Украины в 2022 году будут выполняться, и ситуация будет стабилизирована.

В свою очередь Домбровскис подчеркнул, что такая быстрая макрофинансовая поддержка от Евросоюза как раз связана с тем, чтобы дать сигнал инвесторам, которые выходят из Украины, что ЕС будет продолжать всесторонне поддерживать Украину.