Зеленский счел наибольшим риском для Украины дестабилизацию внутри страны

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский называет внутреннюю дестабилизацию ситуации в стране наибольшей опасностью, которая может спровоцировать РФ к эскалации.

"Самый большой риск для Украины и самый большой риск для суверенитета нашего государства – и здесь мы едины со всеми партнерами... Самый большой риск – не удержать государство, это дестабилизация внутри нашего государства... Если мы объединены народом, объединены армией и объединены стабильной властью в стране, риски эскалации со стороны России будут уменьшены", - сказал Зеленский на пресс-конференции с представителями иностранных СМИ в пятницу в Киеве.

"Единство власти, доверие к действующему президенту и понимание бывших президентов, что они или бывшие политики, или будущие, но точно не действующие, делает нашу страну объединенной и сильной", - подчеркнул он, отвечая на вопрос относительно событий внутри страны, связанных с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Президент отметил, что не видел больших волнений на улицах украинских городов. "Нет какого-то человека в государстве - и на улицах спокойствие. Возвращается - люди у Офиса президента или заблокировали парламент. И им все равно, есть ли COVID-19 - им все равно. Они занимаются ежедневно конъюнктурными шагами, расколом нашего государства", - сказал Зеленский.

По его словам, борьба с олигархами является еще одним приоритетом для Украины после деэскалации и улучшения экономической ситуации.

"Мы помним, что происходило у нас в стране в 2014-2015 годах. Неконтролируемость ситуации внутри государства насчет законности, насчет работы правоохранительных органов, насчет спокойствия на улице именно и может привести к эскалации. Это наивысший уровень вероятного плана, когда могут быть начаты те или иные действия со стороны соседнего государства", - добавил он.