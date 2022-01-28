Зеленский предложил создать переговорную площадку США-РФ-Украина

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы создания переговорной площадки по урегулированию ситуации на востоке страны в формате США-Россия-Украина.

"Как президент я должен стучать во все двери, говорить со всеми лидерами, предлагать разные форматы и площадки, площадки договоренностей (о прекращении войны), площадки даже не результата, а начала обсуждения", - заявил Зеленский на брифинге с представителями иностранных СМИ в пятницу.

"Что может сделать президент Байден? Я не знаю, может ли он. Я хотел бы верить, что он это может и что он это сможет - чтобы у нас была переговорная площадка в формате США-Россия-Украина. Это был бы параллельный процесс", - сказал президент Украины.

Он добавил, что не ставил бы такой формат переговоров в ранг более приоритетного, нежели Нормандский.