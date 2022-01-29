Что случилось этой ночью: суббота, 29 января

Подтверждение высылки из ФРГ сотрудника российского консульства и решение Байдена об отправке дополнительных войск в Восточную Европу

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- МИД ФРГ подтвердил сообщение Spiegel о высылке из Германии сотрудника консульства РФ в Мюнхене. Там уточнили, что этого сотрудника объявили персона нон грата в августе 2021 года и предложили ему выехать из страны. Spiegel писал, что россиянин, аккредитованный в ФРГ как дипломат, является сотрудником Службы внешней разведки.

- ЕС выразил сожаление из-за расширения властями РФ санкционного списка представителей Евросоюза. В коммюнике Европейской внешнеполитической службы отмечается, что "это решение лишено какого-либо правового обоснования и прозрачности и вызовет соответствующую реакцию".

- Джо Байден объявил о скорой переброске дополнительных войск в страны НАТО в Восточной Европе. Подробностей о численности контингента и сроках переброски нет, президент США лишь сказал, что сделает это "в недалекой перспективе".

- Санкции США в случае вторжения РФ на Украину будут направлены на снижение промышленного потенциала России, заявил сотрудник Совета нацбезопасности Белого дома Питер Харрелл. Также, по его словам, планируется "ряд довольно жестких мер экспортного контроля" и ограничения против крупных российских финансовых организаций.

- Обладателем гран-при "Золотого орла" стали "Серебряные коньки" режиссера Михаила Локшина. Также картина была удостоена наград за лучший сценарий, операторскую работу, монтаж, работу художника по костюмам и работу художника-постановщика.