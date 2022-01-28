МИД ФРГ подтвердил, что сотрудник консульства РФ был объявлен персоной нон грата

Ранее Spiegel писал о высылке российского дипломата по подозрению в шпионаже

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Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В МИД ФРГ подтвердили "Интерфаксу", что сотрудника консульства РФ в Мюнхене объявили персона нон грата еще в августе 2021 года.

"Мы подтверждаем, что летом 2021 года сотрудника генконсульства Российской Федерации в Мюнхене объявили персона нон грата и предложили выехать из страны", - сказала представительница министерства.

Ранее в пятницу немецкий журнал Spiegel сообщил, что правительство ФРГ объявило сотрудника российского консульства в Мюнхене персоной нон грата, что означает высылку из страны. Берлин считает, что мужчина, аккредитованный в Германии как дипломат, в действительности является сотрудником российской Службы внешней разведки (СВР).

По информации издания, немецкие следователи вышли на сотрудника консульства в ходе расследования по делу россиянина Ильнура Н., которого подозревают в шпионаже на территории ФРГ в пользу России.

Накануне Генпрокуратура Германии сообщила, что Ильнур Н., российский гражданин, научный сотрудник одной из научно-технических кафедр университета в Баварии, подозревается в шпионаже и передавал российским спецслужбам информацию об исследовательских проектах в сфере технологий воздухоплавания и космоса. В частности, сообщило ведомство, спецслужбы из России интересовались ступенями развития европейского ракетоносителя Ariane и исследовательскими разработками россиянина. Предполагается, что за свои услуги Ильнур Н. получил 2,5 тыс. евро.