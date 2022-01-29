Байден объявил о скорой переброске дополнительных войск в Восточную Европу

Джо Байден Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что намерен в скором времени направить дополнительных военных на территорию стран НАТО в Восточной Европе, передают западные СМИ.

По их данным, Байден пояснил, что сделает это "в недалекой перспективе".

Ранее на этой Пентагон сообщил, что привел в состояние повышенной готовности 8,5 тыс. военных на случай, если потребуется перебросить их в Европу в связи с напряженной обстановкой на российско-украинской границе.

Представитель Минобороны США Джон Кирби накануне на брифинге информировал журналистов, что несколько воздушно-десантных дивизий армии США входят в число воинских подразделений, приведенных в состояние повышенной боевой готовности для возможного развертывания в Восточной Европе в случае обострения ситуации на Украине.

К настоящему моменту запланировано, что 8,5 тыс. американских военнослужащих войдут в состав сил быстрого реагирования НАТО численностью 40 тыс. Они представляют собой объединенную оперативную группу войск очень высокой степени боеготовности, боевых самолетов, кораблей и сил специальных операций.

Американские подразделения были "уведомлены, но не активированы". Они будут направлены на восточный фланг НАТО, а не на Украину, которая не является членом альянса, сказал Кирби. Он отметил, что в настоящее время на территории Украины уже размещены около 200 бойцов национальной гвардии, которые находятся на западе Украины, далеко от восточной границы. В их задачу входит обучение и консультирование украинских военных.

Страны Запада обеспокоены наращиванием и передвижением российских войск у границы с Украиной. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Россия неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.