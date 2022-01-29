Глава Казахстана посчитал неуместным скепсис по поводу числа напавших на Алма-Ату

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Бандитов, орудовавших в Алма-Ате в начале января, было много, и ими управляли, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Бандитская акция в Алматы продолжалась не один час, бой за департамент полиции продолжался две ночи. Взяли численностью полицию и военнослужащих. Это говорит о том, что бандитов было очень много", - сказал он, отвечая на реплику журналиста о том, что некоторые казахстанцы скептично восприняли заявление о 20 тыс. боевиков, напавших на город.

Интервью с Токаевым гостелеканал "Хабар24" показал в субботу.

"На Алматы шли с трех направлений, там, где были расставлены блокпосты полицейских, они были просто смяты. Поэтому они должны были провести перегруппировку, собраться на площади опять же, не будучи вооруженными. И говорить о том, что бандитов было мало, смеяться по этому поводу, я думаю что неумно. Ими командовали, они шли волнами", - сказал президент.