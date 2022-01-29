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Токаев не увидел необходимости в международном расследовании событий в Казахстане

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нет необходимости проводить международное расследование январских событий в стране.

"Что касается международного расследования событий в Казахстане (трагические события января - ИФ), я не считаю необходимым проводить такое расследование, справимся сами. У нас есть люди честные и объективные, которые будут возглавлять общественные комиссии", - сказал он в субботу в интервью гостелеканалу "Хабар24".

Токаев также заявил, что резолюция Европарламента по событиям в Казахстане необъективна и преждевременна.

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"Резолюция не носит обязательного характера, это рекомендательная резолюция. Они уже второй раз принимают резолюцию по Казахстану, причем необъективную, преждевременную в данном случае. Мое отношение к этой резолюции крайне спокойное", - сказал он.

Глава государства считает, что данная резолюция продиктована лоббистами, которые работают по заказу покинувших когда-то Казахстан людей.

"Лоббисты работают по заказу наших людей, которые в свое время покинули Казахстан, заработав большие деньги в нашей стране и сейчас тратят на то, чтобы организовывать те или иные демонстрации, стравливают людей, действуют по принципу: чем хуже, тем лучше", - заявил Токаев.

В качестве положительного примера отношения крупного бизнеса к своей стране он привел Узбекистан, где заработавшие деньги вне страны олигархи, возвращаются на родину и строят больницы.

"Они приезжают на историческую родину и просят президента Узбекистана дать им поручение, что мы можем сделать для узбекского народа, какую помощь мы можем оказать, и строят больницы, инфраструктуру за свои средства. В этом разница между узбекскими олигархами и нашими, которые или здесь, или тем более за границей атакуют свою страну", - сказал Токаев.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в городе Жанаозене на западе страны начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. Как заявляли власти страны, этим воспользовались бандиты и террористы, в некоторых регионах начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Больше всего пострадала Алма-Ата.

С 5 по 19 января в республике действовал режим чрезвычайного положения.

По просьбе Токаева в страну были направлены силы ОДКБ. 19 января миротворцы ОДКБ завершили миссию.

В ходе беспорядков погибли 227 человек, из них 19 - сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие.

Протесты в Казахстане

13
Алма-Ата
Хроника 03 – 29 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан Касым-Жомарт Токаев

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