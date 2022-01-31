Запуск ракеты SpaceX с итальянским спутником перенесли в четвертый раз

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Запуск американской тяжелой ракета Falcon 9 с итальянским спутником радиолокационного наблюдения COSMO-SkyMed (CSG-2), планировавшийся в понедельник по московскому времени, перенесен еще на сутки, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Причиной стало "нахождение морского судна в опасной зоне".

Запуск ракеты теперь планируется осуществить в 18:11 в понедельник по времени Восточного побережья США (во вторник в 02:11 мск) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Ранее SpaceX уже трижды откладывало запуск в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Этот спутник Итальянского космического агентства (ASI) предназначен для выполнения задач в военных и научных целях. Главным образом он будет мониторить ситуацию в регионе Средиземного моря. Спутник пополнит орбитальную группировку аналогичных космических аппаратов CSG-1, CSG-3 и CSG-4. Но при этом является их усовершенствованной версией. Он будет выведен на орбиту высотой 619 км.

Примерно через восемь минут после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая используется для запусков уже в третий раз, должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на космодроме на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные суда SpaceX должны будут выловить из Атлантики две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах.