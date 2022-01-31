Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:02Заразились
на 30.01В России 11 737 007+121 228В мире 372 553 400+2 597 538

Запуск ракеты SpaceX с итальянским спутником перенесли в четвертый раз

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Запуск американской тяжелой ракета Falcon 9 с итальянским спутником радиолокационного наблюдения COSMO-SkyMed (CSG-2), планировавшийся в понедельник по московскому времени, перенесен еще на сутки, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Причиной стало "нахождение морского судна в опасной зоне".

Запуск ракеты теперь планируется осуществить в 18:11 в понедельник по времени Восточного побережья США (во вторник в 02:11 мск) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Ранее SpaceX уже трижды откладывало запуск в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Этот спутник Итальянского космического агентства (ASI) предназначен для выполнения задач в военных и научных целях. Главным образом он будет мониторить ситуацию в регионе Средиземного моря. Спутник пополнит орбитальную группировку аналогичных космических аппаратов CSG-1, CSG-3 и CSG-4. Но при этом является их усовершенствованной версией. Он будет выведен на орбиту высотой 619 км.

Примерно через восемь минут после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая используется для запусков уже в третий раз, должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на космодроме на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные суда SpaceX должны будут выловить из Атлантики две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах.

SpaceX Falcon 9 COSMO-SkyMed

Новости по теме

Новости

ОАЭ перехватили йеменскую ракету во время визита президента Израиля в страну

КНДР подтвердила испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности

КНДР подтвердила испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности
Пандемия коронавируса

В Оттаве на протесты против антиковидных ограничений вышли дальнобойщики

В Оттаве на протесты против антиковидных ограничений вышли дальнобойщики

Сенаторы США рассчитывают согласовать пакет санкций против РФ из-за Украины

МИД Великобритании сообщил о планах расширить санкции против РФ

Лавров заявил, что возможное вступление Украины в НАТО подорвет отношения РФ и Запада

Пандемия коронавируса

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 372,5 млн человек

Трамп в случае победы на следующих выборах обещал помиловать участников штурма Капитолия

Трамп в случае победы на следующих выборах обещал помиловать участников штурма Капитолия

Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 января

Тысячи людей на Восточном побережье США остались без электричества из-за снежного шторма

Тысячи людей на Восточном побережье США остались без электричества из-за снежного шторма
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });