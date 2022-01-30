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Лавров заявил, что возможное вступление Украины в НАТО подорвет отношения РФ и Запада

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Украину хотят "затянуть" в НАТО, ее вступление в альянс реально подорвет отношения России и Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В эфире "Первого канала" министр отметил, что "каждый раз получается, что линия, которую они (НАТО - ИФ) должны оборонять, сдвигается всё восточнее".

"Сейчас она уже вплотную подошла к Украине. Эту страну тоже хотят туда затянуть. Хотя всем понятно, что Украина не готова и никакого вклада в укрепление безопасности НАТО не сделает. Это реально подорвет отношения с Российской Федерацией, поскольку станет грубейшим нарушением официального политического обязательства, которое брали на себя президенты США и других стран-членов Альянса. Пусть себя утешают тем, что он "оборонительный". Нам от этого не легче. Линия обороны приблизилась уже вплотную", - заявил Лавров.

Он напомнил, что в статье 10 "Вашингтонского договора о создании Североатлантического альянса" говорится, что страны-участницы НАТО могут пригласить любую не входящую в этот блок европейскую страну, которая соответствует принципам этого Договора и может сделать вклад в плане укрепления безопасности альянса.

"Вот, о чем там идет речь. У них не просто право "кого хочу, того приглашаю" - они должны посмотреть, насколько это добавляет безопасности самому альянсу. Приняли страны, с народами которых у нас добрые отношения, - Черногория, Македония", - сказал министр.

Лавров отметил в этом контексте, что нет понимания того, какой вклад в безопасность блока вносят эти страны, учитывая их военный и военно-технический ресурс.

Украина НАТО Сергей Лавров

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