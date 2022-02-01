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Путин заявил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Вступление Украины в НАТО создаст угрозу военного конфликта России с альянсом из-за Крыма, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Не то, что они говорят на публику, это в документах написано", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

"Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы, как в Польше и Румынии, и начинает операцию в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс", - продолжил Путин.

При этом он подчеркнул, что Крым является суверенной российской территорией.

"Представим, что Украина - страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет", - сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что принцип "открытых дверей" не зафиксирован в документах НАТО.

"Вот говорят - политика "открытых дверей". Она откуда взялась-то? Где она прописана? Нигде", - сказал он. Глава государства отметил, что в статье 10 Договора от 1949 года о создании НАТО написано, что альянс по согласованию со всеми участниками и членами НАТО может принимать другие европейские страны в эту организацию.

"Может, но не обязан. И те же США, и та же НАТО могут сказать, в том числе и Украине, - мы хотим обеспечить вашу безопасность, мы дорожим ею. Мы уважаем ваше стремление, но мы не можем вас принять, потому что у нас есть другие, уже принятые международные обязательства. Чего же здесь непонятного или даже обидного для Украины?" - заявил Путин.

"Надо найти способ обеспечить безопасность и интересы всех участников этого процесса - и Украины, и европейских стран, и России. Но только это возможно сделать при серьезном, вдумчивом отношении к предложенным нами документам (по гарантиям безопасности). Я надеюсь, что это дело будет продолжено. Мы договорились вчера и с президентом Франции, что он тоже, может быть, приедет в ближайшее время в Москву, мы обсудим эти проблемы и с ним", - заявил Путин.

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