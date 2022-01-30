Лондон рассмотрит любые варианты помощи Украине в случае нападения Россия

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Власти Великобритании в случае "нападения России на Украину" будут готовы рассмотреть любые варианты помощи Киеву. Об этом заявила в воскресенье глава британского МИД Лиз Трасс.

"Мы ничего не исключаем", - сказала она в эфире Sky News, отвечая на вопрос, какую помощь Лондон будет готов оказать Украине при таком сценарии.

Трасс напомнила, что Великобритания уже поставляет Украине вооружение, необходимое для оборонительных боевых действий. Она также отметила, что Лондон может действовать "против любой компании, которая представляет интерес для Кремля".

Отвечая на вопрос о том, могут ли британские власти в рамках санкций конфисковывать недвижимость крупных российских бизнесменов, министр сказала, что "рассматриваются все варианты".

Трасс также сообщила, что в связи с напряженной обстановкой на востоке Европы Лондон предлагает разместить дополнительные силы в Эстонии. Кроме того, по ее словам, ВВС Великобритании стали активнее над Черным морем.

Глава МИД Великобритании заявила, что приоритетом Лондона на данный момент является предотвращение нападения РФ на Украину.