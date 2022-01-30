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Кулеба поблагодарил Трасс за решение ввести против РФ масштабные санкции

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил свою британскую коллегу Лиз Трасс за решение ввести против Российской Федерации масштабные санкции.

"Благодарен моему британскому коллеге и другу Лиз Трасс за ее решительную позицию. Такие меры, как санкции против российских финансовых интересов в Великобритании, могут ударить по больному месту России", - написал Кулеба в твиттере в воскресенье вечером.

По его словам, Великобритания продолжает демонстрировать лидерство в глобальных усилиях по сдерживанию России от дальнейшей агрессии.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, британское правительство в течение следующей недели внесет на рассмотрение парламента законопроект, который сделает возможным, если это будет необходимо, введение масштабных санкций против РФ.

Украина Великобритания Дмитрий Кулеба Лиз Трасс

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