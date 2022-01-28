США упрекнули Великобританию в лояльности к российскому капиталу

Из-за этого возможные санкции против РФ будут иметь слабый эффект, опасаются американские власти

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Власти США беспокоит возможность того, что санкции против руководства РФ при вторжении на Украину не будут эффективны из-за лояльного подхода Великобритании к поступлению финансовых средств из России в британскую юрисдикцию, сообщает газета The Times со ссылкой на источники.

"Американские официальные лица боятся, что они не смогут ввести эффективные санкции против президента Путина, если Россия вторгнется на Украину, из-за многолетней терпимости Британии к переводу подозрительных денег в Лондон, заявили The Times дипломатические источники", - утверждает издание.

В Госдепартаменте выразили "недоумение и досаду" из-за неспособности британских властей принять шаги против поступления российских средств, особенно в Лондон, отмечает газета.

"Угроза состоит в следующем: российские деньги так укоренились в Лондоне теперь, что возможность использовать их в качестве рычага против Путина может быть утеряна", - заявил один из источников в Вашингтоне.

По данным The Times отследить количество денег, поступающих из России в Великобританию трудно; в 2016 году правительство оценило объем "средств, имеющих коррупционное происхождение", что поступили в Соединенное Королевство, в 100 млрд фунтов стерлингов в год.

Также поступали сообщения, отмечает The Times, что с момента занятия Борисом Джонсоном поста премьер-министра в 2019 году, Консервативная партия получила 2 млн фунтов стерлингов от источников со связями с Россией. Ранее комитеты по разведке и по иностранным делам британского парламента призывали правительство покончить с отмыванием денег в Лондоне.

На этой неделе британский омбудсмен по вопросам противодействия коррупции Джон Пенроуз обвинил правительство в приостановке принятия законопроекта об экономических преступлениях (Economic Crime Bill), который обязал бы богатых лиц предоставлять данные о подставных компаниях для покупки британской недвижимости.

Этот закон, разъясняет The Times, считается крайне важным, чтобы остановить использование Великобритании для отмывания денег, особенно лицами из России и Ближнего Востока.

"Существуют опасения, что экономические санкции против стран вроде России будут иметь ограниченный эффект в то время, как связанные с государством фигуры могут прятать свое богатство. Законопроект об экономических преступлениях предназначен бороться с этим", - пишет издание.

На этой неделе президент США Джо Байден заявил, что не исключает персональных санкций против президента РФ Владимира Путина в случае российского вторжения на Украину.

Американские СМИ публиковали видео, на котором журналист спрашивает Байдена, пришедшего в магазин за покупками, допускает ли он возможность таких санкций. "Да, это возможно", - ответил президент США.

В среду представитель Белого дома Джен Псаки пообещала, что администрация США в случае нападения РФ на Украину будет стремиться к санкциям, которые ударят по экономическим интересам российского руководства.