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Белый дом провел переговоры с крупнейшими банками США по санкциям против РФ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена провела переговоры с представителями крупнейших банков страны по теме возможных ограничительных мер против России, сообщает в пятницу Bloomberg.

По данным агентства, такие дискуссии проводились в рамках "мер, по обеспечению того, чтобы такие действия не нарушили глобальную финансовую систему".

По данным источников Bloomberg, на этой неделе члены администрации, в том числе совета национальной безопасности, провели переговоры с руководителями банков, включая Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase & Co и Goldman Sachs.

"Они оценивают, как действовать дальше", - приводит агентство слова источника.

По данным источника, знакомого с ходом переговоров, в администрации США обеспокоены возможными "побочными эффектами" от санкций, аналогичными тем, что произошли в 2018 году, когда антироссийские санкции привели к сбоям в глобальных цепочках поставок алюминия.

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями в случае наступления. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что не планирует вторжения.

США РФ

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