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Сенаторы США рассчитывают согласовать пакет санкций против РФ из-за Украины

Сенаторы не исключают введение части мер, не дожидаясь нападения

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Влиятельные сенаторы США от обеих партий заявили в воскресенье, что рассчитывают в скором времени завершить согласование пакета санкций на случай нападения России на Украину.

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"Я бы сказал, что мы вплотную приблизились к цели. Надеюсь, что мы сможем завершить начатое", - заявил в эфире CNN председатель сенатского комитета по иностранным делам - демократ Боб Менендес. Он добавил, что надеется на завершение работы над мерами в начале предстоящей недели.

С оценкой Менеднеса, в целом, согласился его заместитель в комитете по иностранным делам - республиканец Джим Риш.

"Я испытываю умеренный оптимизм по поводу того, что завтра, когда мы вернемся на работу в Вашингтон, нам удастся продвинуться по этой теме", - заявил Риш.

The Hill отмечает, что итогом переговоров сенаторов от обеих партий может стать решение ввести часть санкций сразу, вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация близ Украины. Менендес пояснил, что речь может пойти о мерах в ответ на такие приписываемые России вещи, как кибератаки, операции под прикрытием, попытки ослабить украинские власти.

Изначально в сенат поступил составленный Менендесом законопроект, предусматривающий санкции против российских руководителей, банков, компаний в случае нападения РФ на Украину либо - в случае серьезной эскалации напряженности.

Демократы, несмотря на большинство в сенате, нуждаются в поддержке хотя бы части республиканцев, если хотят быстрого одобрения законопроекта. Поэтому, как отмечают американские СМИ, изначальная версия предложений по санкциям может быть изменена: в нее могут включить и некоторые предложения сенаторов-республиканцев.

Параллельно с сенаторами над возможными санкциями против РФ работают и в Палате представителей США. Там рассматривают законопроект, который, по сути, является "клоном" текста Мендендеса.

США Украина

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