Администрация США проинформирует сенат США о ситуации вокруг Украины

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Представители администрации президента США Джо Байдена проинформируют сенат о ситуации вокруг Украины и эскалации напряженности в отношениях с Россией, сообщает The Hill со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, брифинг с высокопоставленными должностными лицами администрации для законодателей пройдет в четверг, 3 февраля.

Ранее сообщалось, что лидер сенатского большинства Чарльз Шумер попросил провести брифинг для всего сената с администрацией президента США. Просьба Шумера последовала за аналогичным обращением спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, которая также запросила брифинг для членов нижней палаты Конгресса.

Запросы от лидеров демократов в Конгрессе поступают в связи с тем, что администрация Байдена спешит оказать давление на Россию на фоне растущих опасений по поводу возможного вторжения в Украину.