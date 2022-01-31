Премьер-министр Канады Трюдо заразился коронавирусом

Джастин Трюдо Фото: Alberto Pezzali-WPA Pool/Getty Images

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что самоизолировался, поскольку получил положительный тест на коронавирус.

В соответствии с общегосударственными правилами он будет всю неделю работать из дома. Он заверил, что чувствует себя превосходно.

Сограждан премьер призвал прививаться и делать бустерные прививки от коронавирусной инфекции.

29 января сообщалось, что Трюдо с семьей покинул Оттаву из соображений безопасности. В столице в минувшие выходные проходили массовые протесты против обязательной вакцинации. В частности, дальнобойщики, которые совершают рейсы в США, выступают против введенного с 15 января требования об обязательной вакцинации для тех, кто пересекает границу США в любом направлении. Непривитым водителям по возвращении домой в Канаду придется отбывать карантин. На выходных протестующие в Оттаве начали требовать отмены обязательной вакцинации для госслужащих и отмены ковид-ограничений.

По данным правительства, среди 120 тысячи дальнобойщиков Канады, которые ездят за границу, привиты 90%. Трюдо на прошлой неделе назвал протестующих незначительным меньшинством.

На 18 декабря 2021 года 87,3% канадцев в возрасте 12 лет и старше получили по две дозы вакцины.