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Spotify сократила годовой убыток до 34 млн евро

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Шведская Spotify Technology, оператор одноименного музыкального стримингового сервиса, сократила чистый убыток в четвертом квартале 2021 года, но прогноз роста числа новых платных подписчиков не оправдал ожиданий аналитиков.

В октябре-декабре чистый убыток компании 39 млн евро против убытка 125 млн евро годом ранее. В расчете на акцию Spotify получила убыток в размере 0,21 евро по сравнению с 0,66 евро годом ранее.

Квартальная выручка Spotify увеличилась до 2,69 млрд евро с 2,17 млрд евро годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали убыток на уровне 0,51 евро на акцию при выручке в 2,65 млрд евро.

За весь 2021 год чистый убыток компании составил 34 млн евро по сравнению с 581 млн евро по итогам предыдущего года. Выручка увеличилась до 9,67 млрд евро с 9,41 евро годом ранее.

Свободный денежный поток Spotify в минувшем квартале составил 103 млн евро по сравнению с 74 млн евро годом ранее.

Число пользователей сервиса (активность учетной записи не реже раза в месяц, MAU) на конец четвертого квартала составляло 406 млн человек, что на 18% больше, чем годом ранее. Темпы роста показателя также совпали с верхней границей прогноза самой компании.

Количество платных подписчиков повысилось на 16%, до 180 млн, что соответствует консенсус-прогнозу аналитиков.

Средняя выручка в расчете на одного платного подписчика Spotify повысилась на 3%, до 4,4 евро.

Выручка от платных сервисов в минувшем квартале выросла на 22%, до 2,295 млрд евро. Рекламные доходы увеличились на 40%, до 394 млн евро, составив 15% всей выручки Spotify, что является рекордным показателем.

Согласно прогнозу компании, число активных пользователей сервиса в текущем квартале повысится до 418 млн, количество платных подписчиков - до 183 млн (при прогнозе аналитиков на уровне 184 млн), а выручка составит 2,6 млрд евро.

С начала года капитализация Spotify снизилась на 8%, до $38,2 млрд.

Spotify Швеция

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