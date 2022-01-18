Spotify приступил к исполнению закона о "приземлении"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Компания Spotify AB, зарегистрированная в Швеции, открыла личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках закона о "приземлении" иностранных интернет-компаний.

Согласно данным на сайте РКН, компания исполнила требование "зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора". Остальные требования пока значатся не исполненными. Spotify стала пятой из указанных ранее РКН 13 компаний, начавшей исполнять требования нового законодательства.

Ранее компании Apple и Likee разместили свои личные кабинеты на сайте РКН, а также формы для обращения граждан. Форму для обращения граждан открыл также TikTok.

В пресс-службе Likee "Интерфаксу" сообщили, что компания начала выполнять требования закона о "приземлении" и заканчивает процедуры, связанные с открытием офиса в России.

Компания Viber также разместила личный кабинет. В пресс-службе Viber "Интерфаксу" сообщили, что открыли представительство в РФ, но РКН это пока не подтвердил.