Авиация и флот РФ отработали в Норвежском море противолодочные задачи

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Ракетные корабли и авиация Северного флота (СФ) отработали противолодочные задачи в Норвежском море в рамках учения с арктической экспедиционной группировкой, сообщили в пресс-службе СФ.

"Экипажи ракетного крейсера "Маршал Устинов" и фрегата "Адмирал флота Касатонов" с использованием противолодочного вертолета осуществили поиск подводных лодок условного противника. Моряки совершенствовали тактику поиска подводной лодки различными способами с помощью бортовых гидролокационных комплексов, а также по информации от летчиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что летчики модернизированного противолодочного вертолета Ка-27М, взлетев с борта фрегата "Адмирал флота Касатонов", выполнили комплекс мероприятий по поиску подводных лодок с использованием радиотехнического оборудования и бортовой гидроакустической станции. В январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.