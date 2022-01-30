Генсек ОДКБ назвал учение "Союзная решимость" внутренним делом Белоруссии и РФ

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Совместное российско-белорусское учение "Союзная решимость - 2022" является внутренним делом Белоруссии и России и не представляет угрозы третьим странам, заявил генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

"Учения, которые начнутся на территории Белоруссии и России, имеют сугубо оборонительный характер. Стоит ли обращать внимание на всякие оценки, которые высказываются? Это внутреннее дело Белоруссии и России, которые проводят это учение на своей территории", - сказал Зась в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

В то же время, отметил он, надо учитывать настороженность и опасения стран Запада. По его мнению, увеличить доверие со стороны Запада поможет добавление "транспарентности" в рамках учений.

"Пожалуйста, смотрите, вот наш замысел. Это позволит увеличить доверие и, возможно, снимет некоторые опасения", - считает Зась.

По его словам, опасения по поводу агрессивных намерений России в отношении Украины, абсолютно беспочвенны.

"Войны никто не хочет. Ее не хочет ни Россия, ни другие страны в этом регионе. Она нам не нужна. Конечно, очень велики риски провокаций. Это тоже надо брать во внимание и избегать этого", - подчеркнул генсек ОДКБ.

Как сообщалось, Россия и Белоруссия проводят проверку сил реагирования Союзного государства. На первом этапе - по 9 февраля - проводится передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - будет проведено совместное учение "Союзная решимость - 2022".

В учениях будут задействованы почти все Вооруженные силы Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск России. 29 января в Минобороны России сообщили о прибытии в Белоруссию дивизиона комплексов ПВО малой дальности "Панцирь-С". 21 января Минобороны РФ сообщило о начале переброски на маневры в Белоруссию по железной дороге двух дивизионов систем ПВО большой дальности С-400 "Триумф". Они заступят на учебное боевое дежурство в составе единой региональной системы ПВО России и Белоруссии, заявляли российские военные. 27 января Россия завершила перебазирование с Дальнего Востока в Белоруссию истребителей Су-35. Ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что Россия направляет на маневры в Белоруссию 12 истребителей Су-35.

В Белоруссии в учении будут задействованы пять военных полигонов ("Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", ряд участков местности и четыре аэродрома ("Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи").

Маневры проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что не планирует подобного вторжения.