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Более 6 тыс. военнослужащих ЮВО завершили проверку боеготовности

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Подразделения Южного военного округа вернулись в пункты постоянной дислокации (ППД), сдав проверку боевой готовности, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Соединения воинские части Южного военного округа (ЮВО), задействованные в плановых занятиях по оперативной и боевой подготовке, вернулись в пункты постоянной дислокации. Возвращение в ППД осуществлялось на штатной технике комбинированным способом. После прибытия в ППД военнослужащие приступили к обслуживанию вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соединения и воинские части ЮВО отработали широкий спектр мероприятий по организации всестороннего обеспечения и выполнили задачи по предназначению в составе тактических групп в ходе учений с проведением боевых стрельб. Целью проверки являлась оценка способности командиров соединений и батальонных тактических групп организовать межвидовое взаимодействие. .

Ранее сообщалось, что более 6 тыс. военнослужащих Южного военного округа были подняты по учебной тревоге в рамках начала проверки боевой готовности воинских частей и соединений. Уточнялось, что в рамках проверки боевой готовности авиационные соединения Южного военного округа и морская авиация Черноморского флота выполнят переброску самолетов на оперативные аэродромы в Крыму, на Кубани, а также в Ростовской и Волгоградской областях и отработают нанесение ракетных ударов.

ЮВО

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