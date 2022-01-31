Порошенко, явившись на допрос в ГБР, отказался давать показания

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Пятый президент Украины (2014-19), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко пришел в понедельник на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по делу о закупке угля в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. При этом он заявил, что не намерен давать показания.

"Я как ответственный политик... и законопослушный гражданин прибыл на допрос по абсолютно пустому никчемному делу", - сказал Порошенко журналистам у входа в ГБР.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский "пытается отвлечь внимание" и "выбрал наихудший сценарий раскола общества и преследования оппозиции".

"Мы остаемся ответственными политиками. Но я точно не собираюсь участвовать в этом шоу. Я не буду участвовать и давать какие-либо показания, потому что это очень похоже на сценарий, если бы в 1937 году кого-то призывали работать с НКВД", - сказал Порошенко.

ГБР 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Печерский райсуд Киева 19 января избрал для Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств с ограничением выезда за границу. Таким образом, ходатайство прокуратуры, в котором она просила об аресте Порошенко с альтернативой залога в 1 млрд грн, суд не удовлетворил.

Порошенко заявил об ограничении его политической деятельности в связи с решением суда. Он и его защитники сообщили о том, что подадут апелляцию на это решение суда. Офис генпрокурора, в свою очередь, также объявил о намерении обжаловать определение суда.