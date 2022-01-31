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Путин в Китае проведет переговоры только с Си Цзиньпином из-за ситуации с COVID

Путин в Китае проведет переговоры только с Си Цзиньпином из-за ситуации с COVID
Фото: Mark Nolan/Getty Images

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В ходе визита президента России Владимира Путина в Китай, кроме встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, других двусторонних контактов не планируется в связи с коронавирусными ограничениями, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В РоссииПесков сообщил о подготовке визита Путина в Пекин "в весьма сложных условиях"Читать подробнее

"Очень строгие ковидные ограничения. Причем они связаны даже с перемещениями гостей (Олимпиады) - церемония открытия. Поэтому будет весьма непросто встретиться друг с другом", - сказал Песков в понедельник журналистам.

Так он ответил на вопрос, будет ли возможность у Путина встретиться в Пекине на церемонии открытия Олимпиады с прибывающим также туда президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

По словам Пескова, ситуация имеет тенденцию и на Олимпиаде быть достаточно эпидемиологически напряженной.

"Еще раз повторяю, никаких двусторонних встреч сейчас в планах (Путина) нет", - заявил Песков.

Ранее Путин объявил, что намерен в феврале 2022 года посетить церемонию открытия зимних Олипийских игр в Пекине и провести переговоры с Си Цзиньпином.

Владимир Путин Китай Дмитрий Песков Си Цзиньпин коронавирус

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