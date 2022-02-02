Заседания президентских Советов по культуре и национальностям объединят в марте

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Заседание президентского Совета по культуре и искусству, которое не проводилось очно с декабря 2018 года, вероятно, проведут во второй половине марта вместе с заседанием Совета при президенте по делам национальностей, сказал "Интерфаксу" советник президента по культуре Владимир Толстой.

Объединение заседаний двух советов он связал с тем, что 2022 год объявлен Годом национального культурного наследия.

Толстой добавил, что заседание президентского Совета по русскому языку пока не планируется. Ранее сообщалось, что этот Совет может собраться весной 2022 года.

Совет по культуре и искусству обычно собирается ежегодно в декабре. В декабре 2019 года его заседание не проводили, но тогда Толстой говорил, что его перенесли на март 2020 года. Затем заседание переносили и отменяли, и в результате провели его по видеоконференции 27 октября 2020 года. 2021 год прошел без заседаний Совета по культуре.

Совет при президенте РФ по межнациональным отношениям был образован в 2012 году. Предыдущее его заседание прошло 30 марта 2021 года.

Совет при президенте по русскому языку был создан в 2014 году в целях совершенствования государственной политики в области развития, защиты и поддержки русского языка. В последний раз Совет собирался в ноябре 2019 года.