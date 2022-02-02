Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:34Заразились
на 02.02В России 12 128 796+141 883В мире 381 683 860+3 352 849

Заседания президентских Советов по культуре и национальностям объединят в марте

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Заседание президентского Совета по культуре и искусству, которое не проводилось очно с декабря 2018 года, вероятно, проведут во второй половине марта вместе с заседанием Совета при президенте по делам национальностей, сказал "Интерфаксу" советник президента по культуре Владимир Толстой.

Объединение заседаний двух советов он связал с тем, что 2022 год объявлен Годом национального культурного наследия.

Толстой добавил, что заседание президентского Совета по русскому языку пока не планируется. Ранее сообщалось, что этот Совет может собраться весной 2022 года.

Совет по культуре и искусству обычно собирается ежегодно в декабре. В декабре 2019 года его заседание не проводили, но тогда Толстой говорил, что его перенесли на март 2020 года. Затем заседание переносили и отменяли, и в результате провели его по видеоконференции 27 октября 2020 года. 2021 год прошел без заседаний Совета по культуре.

Совет при президенте РФ по межнациональным отношениям был образован в 2012 году. Предыдущее его заседание прошло 30 марта 2021 года.

Совет при президенте по русскому языку был создан в 2014 году в целях совершенствования государственной политики в области развития, защиты и поддержки русского языка. В последний раз Совет собирался в ноябре 2019 года.

Владимир Толстой Владимир Путин коронавирус

Новости по теме

Новости

Защита обжаловала приговор по "делу об аргентинском кокаине"

Защита обжаловала приговор по "делу об аргентинском кокаине"

Обвиняемому в терактах в московском метро 2010 года грозит пожизненное

Обвиняемому в терактах в московском метро 2010 года грозит пожизненное

Кремль заявил, что не имеет отношения к утечке в прессу ответов США и НАТО

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Потерпевшие по делу SSJ100 потребовали от производителей оборудования 25 млн евро

Потерпевшие по делу SSJ100 потребовали от производителей оборудования 25 млн евро

В СПЧ призвали проверить перевод высказываний Делимханова на наличие угроз

Пандемия коронавируса

В России за сутки госпитализировали 17 201 пациента с коронавирусом

В России за сутки госпитализировали 17 201 пациента с коронавирусом

Госсекретарь МВД Черногории стал невъездным для России

Пандемия коронавируса

РФ направила в ЕС заявку на присоединение к механизму проверки COVID-сертификатов

Кассация оставила в силе приговор Соболь по "квартирному делу"

Кассация оставила в силе приговор Соболь по "квартирному делу"

Россия попросит Италию выдать задержанного экс-гендиректора Антипинского НПЗ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });