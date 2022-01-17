Песков сообщил о подготовке визита Путина в Пекин "в весьма сложных условиях"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Визит президента РФ Владимира Путина в Пекин продолжает готовиться, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Поездка готовится. Готовится она в весьма сложных условиях", - сообщил Песков журналистам.

Он рассказал, что китайская сторона "проявляет максимум внимания для обеспечения санитарной безопасности".

"В этой связи рождаются дополнительные требования по санитарной безопасности, которые мы обговариваем вместе с нашими китайскими партнерами", - рассказал он.

"Как будет дальше в оставшиеся недели до поездки... даст бог, все пойдет по плану", - отметил представитель Кремля.

У Пескова уточнили, будет ли формат поездки в Пекин будет таким же ограниченным, каким был визит Путина в Индию в прошлом году.

"Мы пока не знаем. Готовимся к полноформатным переговорам. Будет делегация. Кроме этого, будет участие президента в церемонии открытия (Олимпийских игр - ИФ)", - ответил он.

"Мы готовы действовать энергично и гибко. Вы видите, ситуация меняется быстро. Надо на это оперативно реагировать", - заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, для освещения мероприятий с президентом поедет маленький пул журналистов. "Там очень сильные ограничения. Конечно, пул там особо работать не сможет. Но все равно планируем (взять - ИФ)", - заявил пресс-секретарь.

Как ранее заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, в Кремле придают особое значение предстоящему в феврале 2022 года визиту Путина в Пекин и его переговорам с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Это будет первая с начала пандемии очная встреча наших руководителей, поэтому мы придаем этому предстоящему визиту очень большое значение", - сказал Ушаков.

Ушаков также заметил, что Путин станет одним из главных гостей церемонии открытия Олимпийских игр 2022 года, намеченной на 4 февраля.