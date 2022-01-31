Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Попытка объяснить эффект Мпембы, резистентность патогенов становится все опаснее, а также как пружина и консервная банка помогла исследовать звук бластера из "Звездных войн"

Фото: Karol Serewis/Gallo Images Poland/Getty Images

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Метаанализ данных о смертности по 204 странам показал, что в 2019 году из-за устойчивости к антибиотикам умерло около пяти миллионов человек по всему миру – больше, чем от ВИЧ и малярии. Самым опасным резистентным патогеном исследователи назвали кишечную палочку. Для борьбы с устойчивостью к антибиотикам ученые предложили внедрить санитарный контроль воды и вакцинацию, инвестировать в разработку новых антибиотиков и в поставки антибиотиков второго ряда. Также предлагается избегать применения антибиотиков при вирусных инфекциях, предотвращать распространение инфекций в больницах, а также ограничить использование антибиотиков на фермах.

- Танганьикский школьник Эрасто Мпемба заставил взрослых физиков ломать головы уже почти 60 лет. Но, например, недавно физики показали, что эффект Мпембы может возникать за счет немарковского взаимодействия системы с резервуаром. Эффектом Мпембы сначала называлось явление, связанное с тем, что стакан с горячей водой замерзает быстрее, чем с холодной. Сегодня этот парадоксальный эффект понимается как ситуация, при которой есть два одинаковых макроскопических объекта с различными температурами, и более горячий остывает быстрее, чем более холодный. Хотя этот эффект наблюдали еще в древние времена, до сих пор нет четкого понимания о том, как он устроен.

- Медики изучили обоняние и вкус у людей, которые переболели ковидом полтора года назад, и обнаружили, что 4 процента участников так и не чувствует запахов, а у 49 процентов их восприятие искажено. Ученые считают, что это может говорить о необратимом поражении вкуса и обоняния у некоторых переболевших коронавирусом людей.

- В группе людей с резистентной депрессией, получавших электросудорожную терапию, больше больных ушло в ремиссию, чем среди тех, кто лечился от нее же кетамином. Таким образом, врачи пришли к выводу, что лечение пациентов с тяжелой депрессией нужно начинать с электросудорожной терапии. Однако кетамин может быть хорошей альтернативой, если терапия не помогла или противопоказана.

- Медики из Санкт-Петербурга сравнили эффективность российских вакцин против заражения дельта-штаммом коронавируса. Наилучшие результаты показал препарат "Спутник V", а для "ЭпиВакКороны" рассчитанная эффективность вышла и вовсе отрицательной.

- Хотя лазер на самом деле не делает "пиу-пиу", как в "Звездных войнах", физиков это не огорчает, ведь они знают, что это пример акустической дисперсии. Она выражается в различной скорости, с которой разные частотные компоненты звука распространяются в материале. Немецкие ученые изучили этот звук с помощью пружины, консервной банки (служила резонатором, усиливающим звук) и смартфона (для количественного анализа эффекта). Физики присоединяли к концу висящей горизонтально пружины консервную банку. Ударяя по другому концу ручкой или ногтем, физики слышали звук "тиуу", который свидетельствовал об акустической дисперсии в стали. С приближением точки удара к резонатору звук сокращался во времени.