Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

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Странности с углеродом в породах марсианского кратера Гейл, самая крупная трехмерная карта галактик, а также способ улучшить креативное мышление

Кратер Гейла Фото: NASA/JPL-CALTECH/MSSS/Handout/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Углерод в осадочных породах марсианского кратера Гейл оказался не только весьма непостоянным по изотопному составу, но и сильно "облегченным". Это выяснил марсоход "Кьюриосити". Ученые предложили три возможных причины возникавших в прошлом крупных отрицательных аномалий изотопной сигнатуры углерода. Это фотолиз биогенного метана, фотохимическое восстановление атмосферной углекислоты и выпадение космической пыли при прохождении Солнечной системы через гигантское молекулярное облако. До определенных выводов пока еще очень далеко, ученые связывают надежды на уточнение сценария фракционирования со сбором дополнительных данных.

- Американские эпидемиологи вычислили, что порядка 76 процентов системных побочных эффектов после введения первой дозы коронавирусных вакцин можно объяснить самовнушением людей, то есть эффектом ноцебо (антитеза плацебо). После второй дозы эффект ноцебо отвечал за 52 процентов системных побочных реакций. Чтобы выяснить это, исследователи выполнили метаанализ 12 работ, включавших в общей сложности 45 380 участников. Во всех работах исследовали эффективность коронавирусных вакцин на двух группах участников: одна получала реальный препарат, а другая – пустышку.

- Астрономы создали новую трехмерную карту распределения галактик во Вселенной, ставшую самой крупной и подробной картой такого рода на сегодняшний день. Обзор неба велся с помощью спектрографом DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument). Он установлен на 4-метровом телескопе Мейолла в Аризоне. В рамках обзора было каталогизировано более 7,5 млн галактик, для которых определены значения красных смещений, а также открыты новые квазары. Наиболее далекий квазар, обнаруженный DESI, судя по всему, существовал менее чем через миллиард лет после Большого взрыва. Ожидается, что к 2026 году в каталоге DESI будет более 35 млн галактик и 2,4 млн квазаров.

- За создание новых идей и способов решения задач отвечает особый тип творчества – дивергентное мышление. Оказывается, повысить его эффективность можно при помощи свободного движения. И напротив – ограничения траектории ходьбы или положения тела сидя негативно сказываются на дивергентном мышлении. Это показали результаты теста, проведенного на студентах.

- В этой статье можно узнать, как получилось так, что мы не знаем, сколько базовых запахов нужно нашему носу, насколько хорошо мы понимаем обоняние сегодня и какое отношение к нему имеют вопросы добра и зла.

- Это птица? Это самолет? Это микрожук Paratuposa placentis, и он летает быстрее ветра, а в пересчете на длину своего тела мчится стремительнее болида "Формулы 1". Энтомологи из МГУ выяснили, как он это делает, и рассказали об этом N+1.