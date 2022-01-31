Еще три военно-транспортных самолета НАТО совершили рейсы на Украину

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - По меньшей мере, три натовских военно-транспортных самолета за последние 24 часа выполнили рейсы на Украину, следует из мониторинговых данных западных авиаресурсов.

По их сведениям, в Киев прибыли британский военно-транспортный самолет Airbus A400M, вылетевший с авиабазы Брайз Нортон в Англии, и польский CASA C-295M. Во Львове был зафиксирован канадский тяжелый военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.

Начиная со второй половины января, тяжелые транспортные самолеты США и Британии совершили уже не менее 15 рейсов на Украину для поставок оружия и военной техники.

В частности, тяжелые военно-транспортные самолеты британских Королевских ВВС C-17A Globemaster III, вылетавшие с авиабазы Брайз Нортон в Англии, с 17 января совершили не менее девять рейсов с оружием на Украину. Для этих целей было задействованы четыре из всех восьми имеющихся у Британии самолетов C-17A Globemaster III. Они, по данным Лондона, доставляли Киеву переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW.

Что касается США, то на Украину совершили два рейса тяжелые военно-транспортные самолеты ВВС C-17A Globemaster III, один из которых прибыл в Киев, а другой во Львов, а также четыре транспортных самолета Boeing-747 авиакомпании National Airlines, которые были зафрахтованы Транспортным командованием (USTRANSCOM) для перевозок оружия, в частности, переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, и военной техники.

Помимо этого, 20 января из города Хантсвилл (штат Алабама) во Львов прибыл украинский тяжелый транспортный самолет Ан-124. Рядом с Хантсвиллом расположен Редстоунский арсенал Армии США. На следующий день украинский Ан-124 прибыл в Киев из польского города Жешув. Также 26 января был зафиксирован рейс украинского Ан-124 из болгарского города Бургас на Украину.

На этой неделе в Киеве ожидают прибытия новых американских самолетов с военно-технической помощью. Об этом ранее сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.