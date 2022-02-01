Пентагон заявил, что решений о переброске подразделений США в Европу нет

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - США изменили статус готовности подразделений на случай возможности их переброски в Европу, если ситуация вокруг Украины осложнится, однако, никаких решений пока не принято, сообщил в понедельник на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы изменили статус готовности для 8,5 тыс. американских солдат, они проходят необходимую подготовку, но никаких решений об их задействовании не было", - сказал он.

По словам Кирби, окончательное решение должен принять главнокомандующий (президент США) после консультаций с союзниками по НАТО.

В то же время Кирби отметил, что Украина продолжит получать военную помощь из США.

"Мы продолжаем оказывать содействие в сфере безопасности украинским вооруженным силам. Еще одна отгрузка поступила в пятницу, в следующие дни будут другие поставки. Там также есть наши инструкторы, и не только наши, но также британские и канадские", - сообщил представитель Пентагона.

Во второй половине января тяжелые транспортные самолеты США и Великобритании совершили уже не менее 15 рейсов на Украину для поставок оружия и военной техники.