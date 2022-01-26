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Около 300 комплексов Javelin и 79 тонн военной помощи США прибыло на Украину

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Около 300 переносных зенитно-ракетный комплексов Javelin и 79 тонн военной американской помощи для Вооруженных Сил Украины прибыло в страну, заявили в посольстве США в Киеве.

"Сегодня вечером в аэропорт Борисполь в Киев прибыла третья партия из пакета помощи на сумму $200 млн, принятого президентом (США Джо - ИФ) Байденом. Соединенные Штаты поддерживают Украину, и мы будем продолжать оказывать Украине необходимую поддержку", - сказано на странице посольства в фейсбуке.

Javelin - переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения вертолетов, самолетов противника и других средств воздушного нападения на предельно малых высотах.

США Украина

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