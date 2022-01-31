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США готовы в любой момент развернуть войска в Восточной Европе

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - США могут еще некоторое время держать свои войска в состоянии боевой готовности, но в целом готовы в любой момент разместить их в Восточной Европе, заявила Bloomberg TV постпред США при НАТО Джулианн Смит.

По ее словам, Вашингтон продолжает поддерживать диалог с Москвой, несмотря на проблемные отношения в настоящее время.

Смит также заявила, что США просят страны Европы увеличить расходы на оборону на фоне ситуации вокруг Украины. Ранее этого же требовал предыдущий президент Дональд Трамп.

Президент США Джо Байден недавно заявил, что намерен в скором времени направить дополнительные войска в страны НАТО в Восточной Европе.

На прошлой неделе Пентагон сообщил, что привел в состояние повышенной готовности 8,5 тысяч военных как раз на случай, если потребуется перебросить их в Европу в связи с напряжённой обстановкой вокруг Украины.

Как сообщал представитель Минобороны США Джон Кирби, несколько воздушно-десантных дивизий армии США входят в число воинских подразделений, приведенных в состояние повышенной боевой готовности для возможного развертывания в Восточной Европе в случае обострения ситуации на Украине.

Пока планируется, что эти 8,5 тысячи американских военнослужащих войдут в состав сил быстрого реагирования НАТО численностью 40 тысяч человек. Они представляют собой объединенную оперативную группу войск очень высокой степени боеготовности, боевых самолетов, кораблей и сил специальных операций.

Американские подразделения были "уведомлены, но не активированы". Они будут направлены на восточный фланг НАТО, а не на Украину, которая не является членом альянса, сказал Кирби.

Он отметил, что в настоящее время на территории Украины уже размещены около 200 бойцов национальной гвардии, которые находятся на Западной Украине, далеко от восточной границы. В их задачу входит обучение и консультирование украинских военных.

США НАТО Украина Восточная Европа Джулианн Смит Джо Байден Пентагон Джон Кирби

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