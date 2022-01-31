Столтенберг назвал открытым вопрос о сроках вступления Украины в НАТО

Йенс Столтенберг Фото: Andreas Gora - Pool / Getty Images

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В НАТО могут быть разные точки зрения о том, когда именно Украина сможет вступиьтв альянс, но по поводу принципа "открытых дверей" альянса компромиссов быть не может, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он сказал это на онлайн-мероприятии The Washington Post.

Модератор спросил его, есть ли в ответах НАТО на предложения России по безопасности в Европе хоть какие-то компромиссные идеи о принципе "открытых дверей" альянса.

"Есть разница между тем, чтобы обсуждать то, когда Украина вступит в НАТО, и подписанием юридически обязывающего документа (на котором настаивает Россия - ИФ) о том, что никакого расширения не будет", - ответил Столтенберг.

По его словам, отказ от расширения как такового коснулся бы не только Украины, а, например, таких стран, как Швеция и Финляндия, которые вступать в альянс пока не собираются, однако не хотят лишаться в принципе такой возможности.

Говоря об Украине, генсек напомнил, что она, как и другие претенденты, для вступления должна соответствовать определенным критериям: они касаются демократии, соответствия натовским стандартам.

Столтенберг заверил, что НАТО не намерена публиковать отправленные России ответы, так как "конфиденциальность важна на дипломатических переговорах".

Генсек альянса также отметил, что НАТО не видит признаков того, что Россия замедляет темпы стягивания сил к границе с Украиной. Он считает, что Москве следует объяснить цели этой концентрации сил и пойти на деэскалацию.

Комментируя прозвучавшие в Киеве комментарии о чрезмерной панике на Западе в связи с ситуацией в районе границы Украины с Россией, Столтенберг отметил: "Для альянса невозможно не реагировать на самую крупную концентрацию сил со времени Второй мировой войны".

"Есть немалый риск того, что учения, подобные тем, которые проводятся в Белоруссии, могут быть использованы, чтобы замаскировать нападение на Украину", - сказал он также. По его словам, Россия в прошлом уже прибегала к подобного рода тактике.

Столтенберг отметил, что у НАТО "нет уверенности насчет намерений России". Он подчеркнул, что теперь Россия должна сама решить, чего она хочет: конфронтации или политического решения спорных вопросов.